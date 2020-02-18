Çukur ve Yasak Elma'ya ağır ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gelen şikayetleri değerlendirdi ve Çukur ile Yasak Elma dizilerine ceza verdi. Çukur'da yer alan bazı sahneler nedeniyle yayıncı Show TV'ye 'alkollü içkileri özendirici sahneler' nedeniyle üst sınırdan para cezası verdi.Yasak Elma dizisi için ise RTÜK; toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle idari para cezası müeyyidesi uyguladı.