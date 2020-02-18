Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gelen şikayetleri değerlendirdi ve Çukur ile Yasak Elma dizilerine ceza verdi. Çukur'da yer alan bazı sahneler nedeniyle yayıncı Show TV'ye 'alkollü içkileri özendirici sahneler' nedeniyle üst sınırdan para cezası verdi.
Yasak Elma dizisi için ise RTÜK; toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle idari para cezası müeyyidesi uyguladı.
Çukur ve Yasak Elma'ya ağır ceza!
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma ve Show Tv'de yayınlanan Çukur dizilerine RTÜK'ten ceza yağdı. İki hakkında da RTÜK'e çok yoğun şikayetler geldiği öğrenildi.
18.02.2020 18:17 Dizi Galeri