'Çukur'a Erdenetler'den büyük tuzak!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Erdenetlerin, Çukur'a kurdukları bombalı tuzaklar Koçovalılara zor anlar yaşattı. Yasmin'in bombalar konusunda olan bilgisi ise kurtuluşları oldu. Akın ile birlikte odada mahsur kalan Yasmin, bombayı etkisiz hale getirdikten sonra Çukur'a gelip Cumali'nin altında yer alan bomba düzeneğini imha etti. Herkesin derin bir nefes aldığı anlarda ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Finalde Kulkan'ın gizli bombayı patlatması sonucu Akın ağır yaralandı. Korku dolu bu anlarda herkes şoke olurken, ölümle burun buruna gelen Akın Koçovalı'ya ne olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.27 izlenme oranı (rating), 13.81 izlenme payı (share), AB'de 5.84 izlenme oranı (rating), 12.01 izlenme payı (share), Total’de 8.34 izlenme oranı (rating), 16.34 izlenme payı (share) elde etti. #gerisayım etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 55 dakika dünyada ise 1 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. Heyecan dolu bölüm #çukur etiketiyle de 4 saat 30 dakika boyunca gündemde yer aldı.Çağatay, takip ettirdiği Seren'i uzun uğraşlar sonucu yakalamayı başardı. Çağatay'dan kaçma şansı olmayan Seren'in tek çaresi teslim olmak oldu. Çağatay, kuzeni Seren'i öldürdü. Seren Erdenet karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Sak, Çukur'a veda ettiÇağatay Erdenet, Çukur'u tehlikeye sokacak yeni hamlesi için harekete geçti. Çukur'da yeniden ortaya çıkan Çağatay'ın gizemli adamı, Çukur'un gözcülerini etkisiz hale getirerek, Çağatay'ın büyük planını başlatmak için ilk adımı attı. Çukur'a bombalı tuzaklar kuran Erdenetler, Koçovalıları zor durumda bıraktı. Kahveye gelen Cumali, Erdenetlerin tuzağına düşen ilk kişi oldu. Oturduğu sandalyede bomba olan Cumali'den sonra Akın da Yasmin ile bomba tuzaklı bir odada mahsur kaldı. Bu durumdan kurtulmak için harekete geçen Yamaç ise Aliço'nun yanına geldi ancak burada bir şok daha yaşadı. Aliço'nun oturduğu koltuğun altında da bomba olduğunu öğrenen Yamaç, büyük bir çıkmazın içine girdi.Çukur'da işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlarken, Yasmin ile birlikte hastanede mahsur kalan Akın, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bombalar hakkında bilgi sahibi olan Yasmin, Akın'a bombayı nasıl çözeceğini anlattı. Bombayı etkisiz hale getiren Yasmin, Çukur'un kurtuluşu oldu. Akın'ı ve kendisini kurtardıktan sonra Yasmin, Cumali'nin yanına gelerek onun da altında yer alan bombayı etkisiz hale getirdi.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.