'Çukur’a Seul'dan ödül! İşte Aras Bulut İynemli'nin ödül konuşması!

Dört sezon boyunca birçok ilke imza atan ‘Çukur’ dizisi, gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleriyle tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılarına uluslararası alanda da devam eden ‘Çukur’, dünyanın önemli drama yapımlarının aday olduğu 16. Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Daha önce aynı ödülü Türkiye’den Ay Yapım dizileri ‘Ezel’ ve ‘Kara Sevda’ da almıştı.Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve dizinin yönetmeni Sinan Öztürk’ün ödül töreni için gönderdikleri videoda; İynemli, “Bu özel ödüle layık görüldüğümüz için gerçekten çok mutluyum. 4 sezon boyunca geceli gündüzlü hikayemizi anlatmak için beraber çalıştığımız bütün ekip ve oyuncu arkadaşlarım adına da çok teşekkür ediyorum. Seul’a gelmeyi çok istiyorduk, pandemiden dolayı ne yazık ki yanınızda olamıyoruz. Yapımcılarımıza, senaristlerimize ve tüm ekibimize kendi adıma çok teşekkür etmek istiyorum.” sözleriyle duygularını paylaşırken, Öztürk ise “Bu ödüle dizimizi layık gören jüri üyelerine tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.” ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.