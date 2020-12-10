'Çukur'a sürpriz bir isim transfer oldu!

Yeni sezonunda hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdırmaya devam eden, hikayesiyle her bölüm büyük ses getiren ‘Çukur’a Genco Özak, Kulkan Erdenet karakteriyle dahil oldu. Genç oyuncunun Erdenet ailesinin küçük oğlunu canlandıracağı dizide ailenin göz bebeği olarak büyütülen ama diğer abilerine hiç benzemeyen, kafasına estiği gibi bir hayat süren Kulkan’ın Koçovalılar’la olan savaşlarında kritik bir noktada durması bekleniyor. Küçük kardeşin savaşa dahil olmasıyla Çatağay ve Ogeday’ın aile içindeki dengelerinin nasıl değişeceği ise şimdiden heyecan yaratıyor.Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!