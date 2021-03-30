'Çukur'da Akın Koçavalı'dan sürpriz hamle!

Çukur’un dün akşam ekranlara gelen bölümünde; Amca, Bilal'le olan hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenlerken, bu operasyonun başına Vartolu geçti. Vartolu ve ekibi, baskına giderken yolda saldırıya uğradı. Tuzağı kuran sürpriz isim ise Akın Koçovalı çıktı. Akın, Vartoluların yolunu keserek Amca'nın planını bozarken, finalde ekranlara gelen aksiyon dolu anlar nefesleri kesti. Diğer taraftan uzun süredir tamir etmek için uğraştığı dedesinin arabasını da çalıştırmayı başardı. Amca'ya karşı harekete geçerek kararını veren Akın, yaptığı hamlelerle dedesi İdris Koçovalı'nın yolundan gittiğini gösterdi. Akın Koçovalı, sürpriz hamleleriyle sosyal medyada da uzun süre konuşularak gündemde yer aldı.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.99 izlenme oranı (rating), 15.86 izlenme payı (share), Total’de 7.90 izlenme oranı (rating), 16.63 izlenme payı (share), AB'de 6.41 izlenme oranı (rating), 13.82 izlenme payı (share) elde etti. #babamgibi etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 45 dakika boyunca TT listesinde kaldı.Efsun'un Çukur'da olduğunu bilen ve onu bulmak isteyen Amca, harekete geçti. Amca'nın adamları, Yamaç'ı takip ederek Efsun'un kaldığı yere ulaştılar. Amca, Efsun'u öldürmeyecek dozda zararlı madde verilmesini adamlarına söylerken, Efsun'u tekrar zararlı madde almış halde bulan Yamaç büyük bir üzüntü yaşadı.Her yerde Aliço ve Emmi'yi arayan Yamaç, sonunda onlara ulaşmayı başardı. Salim'in yönlendirmesiyle Aliço ve Emmi'nin tutulduğu depoya giden Yamaç, karşısında Amca'nın adamını görünce büyük bir hırsla ona saldırdı. Çukur'da olanlara artık sabrı giderek taşan Yamaç, Aliço'nun yediği dayağı da görünce öfkesine hakim olamadı. Balıkçı kulübesine giderek burada karşısına çıkan herkesi döven Yamaç, Aliço'nun evine koydukları tüm masa ve sandalyeleri de ateşe verdi. Yamaç, yaptıklarıyla Amca ve Vartolu cephesine açıkça bir kez daha meydan okudu. Heyecan dolu bu anlar izleyicileri ekran başına kilitledi.Yamaç, kendisine Kulkan ile beraber yıllarca işkence edenlerden biri olan Cenk'ten intikamını aldı. Kapısının önünde Kulkan ve Cenk'in olduğu bir fotoğraf bulan Yamaç, hemen yazılı olan adrese doğru harekete geçti. O sırada Cenk'in evinden çıkan Kulkan'ı son anda elinden kaçıran Yamaç, Cenk'e ulaşmayı başardı ve yaşadıklarının intikamını aldı.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.