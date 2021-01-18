'Çukur'da bir Koçovalı ölümle burun buruna!

Çukur bu akşam 4. sezonun 20. bölümüyle ekrana gelecek. Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken, Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalıların elini kolunu bağlayacak. Vartolu’nun Afganistan’da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan, bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirecek.“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!