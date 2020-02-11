Çukur'da Efsun ve Yamaç'ın yakınlaşması sosyal medyayı salladı!

Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümüne Yamaç'la Efsun'un yakınlaşması damga vurdu. Yamaç'ın sevgilisi Nehir'in hamile olması ve Efsun'un bu durumu bilmesine rağmen Yamaç'la yakınlaşması sosyal medyada oldukça konuşuldu. Bu konu hakkında çok sayıda mesaj yazılırken dizinin izleyenleri tarafından sürekli ikilinin görüntüleri de paylaşıldı.Twitter'da ikili ile ilgili açılan #EfYam etiketi altında bir çok yorum yazıldı.Ayrıca Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.47 izlenme oranı (rating), 19.27 izlenme payı (share), AB’de 7.37 izlenme oranı (rating), 16.67 izlenme payı (share), Total’de ise 9.30 izlenme oranı (rating), 19.74 izlenme payı (share) elde etti. #babasınınoğlu etiketi Twitter Türkiye'de 16 saat 35 dakika dünyada ise 4 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.