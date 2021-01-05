'Çukur'da heyecan hız kesmiyor!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Erdenetler'in mahalleye zehirli su dağıtması büyük bir felakete sebep olurken Çukur, yine birbirine kenetlenerek yaralarını hep beraber sardı. Aldıkları büyük darbe sonrası Yamaç, mahalleliyi bir araya topladı ve mahallede uzun bir sofra kuruldu. Çukur'un bir arada olduğu anlar büyük beğeniyle izlenirken, Yamaç'ın yaptığı konuşma herkesi derinden etkilemeyi başardı. Yaşadığı kayıplar ve üst üste gelen hamleler sonucunda Cengiz Erdenet, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçti ancak finalde izinin bulunması uzun sürmedi. Cengiz'in nerede saklandığına dair ipucu bulan Koçovalılar'ın sıradaki hamlesi ise heyecanla bekleniyor.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.94 izlenme oranı (rating), 17.38 izlenme payı (share), AB'de 6.11 izlenme oranı (rating), 12.91 izlenme payı (share), Total’de 9.60 izlenme oranı (rating), 19.54 izlenme payı (share) elde etti. #bizhayattakalırız etiketi ise 10 saat boyunca TT listesinde yer aldı.Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam savaşının ilk adımını attı ve operasyon başladı. Çukurlular, ilk hedef olarak bulunduğu otelden Ogeday'ı kaçırdı. Ogeday'ı kaçırdıktan sonra Yamaç, Cengiz Erdenet'i arayarak ona bilmece sordu. Yamaç'ın bu hamlesiyle oğlu Ogeday'ı ve paralarını kurtarmak arasında kalan Cengiz'in tercihi ise paralarından yana oldu. Kulkan, babasının tercihi karşısında öfkelenirken, kardeşini kurtarmak için hemen harekete geçti. Cengiz, bilmeceyi çözüp paralarını kurtarmak için vakit kaybetmedi ancak karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Paralarının yandığını gören Cengiz, büyük hüsrana uğrarken Yamaç'tan gelen telefonla ikinci bir şok yaşadı. Yamaç, paraları yakmadığını ve hasta çocuklara bağış yaptığını söyledi.Kardeşini kurtarmak için hemen harekete geçen Kulkan ise bilmeceyi çözdü ancak gittiği yerde kendisini bir çukurun içinde buldu. Çukurdan çıkmak için çabalarken, Koçovalılar'ın asıl tuzağından habersizdi. Yamaç'ın attığı ipe tutunarak çıkmaya çalışan Kulkan, bu hamlesiyle Ogeday'ın sonunu getirdiğini görünce büyük bir yıkım yaşadı.Bölümde yaşanan bir diğer şaşırtıcı gelişme ise Nehir'in vedası oldu. Yaşadıklarından sonra hayatını daha fazla riske atmak istemeyen Nehir, Yamaç'a bir ayrılık mektubu bırakarak uzaklara gitti. Nehir'in vedası sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve Nehir, 6 saat 10 dakika boyunca gündemde yer aldı.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.