'Çukur'da Koçavalı ailesi derinden sarsılacak!

Çukur bu akşam 4. sezonun 14. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verecek. Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın, babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!