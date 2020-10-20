Çukur'da Koçovalılar namlunun ucunda!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Cengiz Erdenet, Yamaç'ın asıl düşmanı bulmuş olmasına rağmen oğlunu öldürenlerin cezasız kalmayacağını söyledi. Yamaç'a abilerini ve yeğenlerini hedef aldığını göstererek onlarla vedalaşmak için son şansının olduğunu söyledi. Cengiz Erdenet, Koçovalı tüm erkekleri öldürmeye karar vermişti. Köşeye sıkışan Yamaç ailesini nasıl kurtaracaktı?Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.57 izlenme oranı (rating), 14.78 izlenme payı (share), AB'de 5.83 izlenme oranı (rating), 13.92 izlenme payı (share) Total’de 6.84 izlenme oranı (rating), 16.34 izlenme payı (share) elde etti. #Çukur99 etiketi Twitter Türkiye'de 4 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.Arık'ı öldürerek intikamını alan Cumali, Seren'e bir zarf vererek Çağatay Erdenet'e göndermesini istedi. Zarfın içinde Arık'ın kolyesi ve ödeştiklerine dair bir not vardı. Çağatay, Cengiz Erdenet'i arayarak notu ve kolyeyi gösterirken Arık'ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yarattı. Cengiz, Yamaç'a abisinin oğlunu öldürdüğünü söylerken bunun sorumlularını getirmesini istedi. Çukur bir kez daha büyük bir tehdit altındaydı.Yamaç, Çukur'a giderek Cengiz Erdenet'e karşı Cumali'yi uyarmak istedi ancak karşısında yine Çukur'u buldu. Çukur'a girmesine izin verilmeyen Yamaç, abisini uyarmaya çalışsa da Cumali, Yamaç'ı dinlemedi. Yamaç, Cumali'yi ve Çukur'u korumak için Arık'ın kaçırılması olayının peşine düştü ve Cengiz Erdenet'e cinayetin arkasında başkalarının olduğunu söyledi.Olayın peşine düşerek Yakup'a ulaşmaya ve Nedim'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan Yamaç, Nedim'i de yanına alarak Yakup'u almak için baskın yaptı. Nedim'i Yakup ile bilerek yan yana bırakan Yamaç, ikisinin konuşmalarını Cengiz'e dinletti. Nedim, Yakup'u öldürerek kaçtı. Yamaç, Nedim'in peşine düştü ancak Nedim, Çukur'a girerek Yamaç'ın takibinden kurtulmayı başardı. Vartolu, Nedim'i almak istese de Cumali buna izin vermedi. Düşmanının düşmanını dostu olarak kabul eden Cumali, Nedim'i koruması altına aldı.