'Çukur'da neler oldu?

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Cumali tüm mahalleye Yamaç'ı neden vurduğunu duyurarak adeta Çukur'da yeni bir devir başlattı. Yamaç iyileşip Çukur'a döndüğünde artık bir mahallesinin ve bir evinin olmadığı gerçeğiyle yüzleşti. Sultan, Yamaç'ı eve almadı. Mahallede de "Çukur evimiz, İdris babamız!" sözleri yankılanıyordu.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 6.51 izlenme oranı (rating), 17.74 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 7.70 izlenme oranı (rating), 18.54 izlenme payı (share), AB'de 6.45 izlenme oranı (rating), 17.17 izlenme payı (share), elde etti. #AffetÇukur etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 30 dakika dünyada ise 4 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.Çukur sokakları Yamaç'ın vurulma haberiyle çalkalanırken, kahvede Cumali'nin geçirdiği kriz anı herkese panik dolu anlar yaşattı. Yamaç'ın vurulma haberini alan Koçovalılar hastaneye koştu. Sultan, Yamaç'ı vuran kişinin Cumali olduğunu duyunca fenalaştı. Cumali'nin kararı ise kesindi; Yamaç Çukur'dan gidecekti. Bütün aileyi eve çağıran Cumali acı gerçeği itiraf etti. İdris'i, Yamaç'ın vurduğunu duyan Sultan, Emmi, Akın ve Selim öğrendikleri bu sarsıcı gerçek karşısında adeta yıkıldı.Koçovalılar Yamaç'ın vurulma haberinin şokunu daha atlatamamışken üstüne Karaca'nın kaçma haberiyle ikinci bir şok yaşadı. Karaca, kaçarak Azer'in yanına gitti. Cumali, Karaca'yı geri getirip bir savaş açmak istese de Sultan, "Bizden uzak Allah'a yakın olsun!" diyerek son sözü söyledi. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı hastaneden kaçırarak iyileştirirken, Erdenetlerin tırlarına saldırı düzenleyen gizemli kişi merak uyandırdı.Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Vartolu'dan destek gören Yamaç'ın abisine sarılıp gözyaşı döktüğü anlar izleyenleri duygulandırıyor. Çukur'dan ayrılan Yamaç, Efsun'un evine giderken ikisini gören Nehir şoke oluyor. Seren'in "Çukur'a mı taşınıyoruz?" sözleri dikkat çekerken, Cengiz Erdenet'ten Çukur'un park yapılacağını duyan Yamaç'ın, bu durum karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!