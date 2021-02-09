"Çukur"da şaşırtan değişim!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde; büyük zorluklar yaşayan Yamaç, Aliço ve Emmi uzun bir zamandan sonra Çukur'a dönmeyi başardılar ancak onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Mahallede artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Mahalleye asılan dev "Çukur'un çehresi değişiyor" afişi de mevcut durumu gözler önüne sererken, Çukur'da ekrana gelen bu çarpıcı gelişmelerden sonra gelecek bölümde neler olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.90 izlenme oranı (rating), 13.58 izlenme payı (share), AB'de 5.58 izlenme oranı (rating), 11.47 izlenme payı (share), Total’de 7.57 izlenme oranı (rating), 15.16 izlenme payı (share) elde etti. #hazırmısınız etiketi Twitter Türkiye'de 8 saat 55 dakika, dünyada ise 3 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. İlgiyle izlenen bölüm #çukur etiketiyle de Twitter Türkiye'de 9 saat 15 dakika, dünyada 3 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Yaşadığı değişimle dikkat çeken ve oyunculuğuyla büyük beğeni kazanan Aras Bulut İynemli hem Türkiye hem dünya gündeminde uzun süre konuşuldu.Bir süredir Afganistan'da olan Vartolu, İstanbul'a döndü. Kendisini İstanbul'da Cumali Amca karşılarken, ikisi birlikte Çukur'un yolunu tuttu. Amcasıyla birlikte eve dönen Vartolu, Medet ve Saadet ile hasret giderdi. Vartolu, Cumali Amca ile Cumali'yi de bir araya getirerek tanıştırdı.Yamaç'ı kaçıran Kulkan, küçük bir zindanda çok uzun bir süre ona işkence uyguladı. Yamaç'a kim olduğunu unutturmak isteyen Kulkan, kan donduran yöntemler uyguladı. Yamaç artık bu işkencelere dayanamayacak noktaya gelip benliğini unutmaya başladığında, Kulkan ve adamları zindandan ayrıldı. Zindanından çıkan Yamaç'a ise köylüler el uzattı. Yamaç, köyde çobanlık yaparak, köylülerin verdiği yemeklerle hayatını sürdürmeye başladı. Kim olduğunun artık farkında olmayan Yamaç'a yardım ise Aliço ve Emmi'den geldi. Geçen uzun süre zarfında her yerde Yamaç'ı arayan Aliço ve Emmi, arayışlarının sonunda Yamaç'ı bulmayı başardılar. Adını söyleyemeyen Yamaç, kim olduğunu hatırladı. Yamaç, Aliço ve Emmi yaşadıkları zorlu süreçten sonra İstanbul'a, Çukur'una dönmek için yola çıktı.Yamaç'ın bütün hayatı yerle bir olurken, Efsun da uzun süredir zor bir hayatın içindeydi. Bir gazinoda şarkı söylerken görülen Efsun'un hayatı tamamen değişmişti. Bir adamın elinde olan Efsun, gazinoda sahneye çıkıyordu. Bu süreçte Efsun'un kızı da dünyaya gelmişti. Gazinodan çıktıktan sonra hemen kızına koşan Efsun, birlikte geçirebildikleri kısıtlı zamanı değerlendirirken, süresi bitince yanındaki adamlar tarafından bodruma kapatıldı. Efsun'un içinde bulunduğu bu durum izleyenleri de derinden etkiledi.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.