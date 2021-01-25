'Çukur'da Vartolu'nun planı nefesleri kesecek!

Çukur bu akşam 4. sezonun 21. bölümüyle ekrana gelecek. Akın’dan sonra Emmi ve Aliço’nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur’daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler’in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu’nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek. Koçovalılar’ın evinde Efsun’la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar’ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!