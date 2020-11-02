'Çukur'da Yamaç'ı büyük bir yüzleşme bekliyor!

Çukur bu akşam 4. sezonun 9. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak. Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!