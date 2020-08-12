'Çukur'da yeni sezon öncesi şoke eden iddia!

Çukur dizisine bu sezon da devam edeceği öğrenilen Cihangir Ceyhan'la ilgili flaş bir iddia daha gündeme geldi.Başarılı oyuncunun Ay Yapım'ın diğer dizisi "Alevlerin Ardından" dizisinden de teklif aldığı konuşuluyor.Ceyhan'ın Çukur'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. (Kaynak: Birsen Altuntaş / tv100.com)