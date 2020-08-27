Çukur'dan duygu dolu fragman!

Koçovalı kardeşlerin bir arada olduğu tanıtımda Yamaç Koçovalı'nın babalarla ilgili söylediği sözler izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Kardeşlerin acı dolu halleri babalarına olan özlemlerini gözler önüne sererken, Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı görüp gözyaşlarını tutamadığı anlar ise herkesi derinden etkiliyor.‘Çukur’un heyecan dolu yeni sezonu çok yakında Show TV'de![youtube=https://www.youtube.com/watch?v=590wvTnL9f8][/youtbe]