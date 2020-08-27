Koçovalı kardeşlerin bir arada olduğu tanıtımda Yamaç Koçovalı'nın babalarla ilgili söylediği sözler izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Kardeşlerin acı dolu halleri babalarına olan özlemlerini gözler önüne sererken, Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı görüp gözyaşlarını tutamadığı anlar ise herkesi derinden etkiliyor.
‘Çukur’un heyecan dolu yeni sezonu çok yakında Show TV'de!
İşte Çukur'un 4.sezon 2. tanıtımı:
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Çukur'dan duygu dolu fragman!
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran fenomen dizi ‘Çukur'un, merakla beklenen yeni sezonundan bir tanıtım daha yayınlandı.
27.08.2020 20:28 Dizi Galeri