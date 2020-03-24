Çukurova'da heyecan zirvede!

Yepyeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova’da ikinci sezonun en heyecanlı dönemi yaşanıyor!Demir’i vuran Züleyha cezaaevine girdi. Yılmaz ve Züleyha’nın buluşma görüntülerini Demir’e yollayan Müjgan, hayatına son vermeye karar verdi. Oğlunun mutluluğu için Yılmaz’ı ihbar edip, Züleyha’yı zorla Demir ile evlendiren Hünkar, yaptıklarından bin pişman, Züleyha’dan af diledi!Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’daki bu hikaye tüm bu gelişmelerle bu hafta 61’inci bölümüyle ekrana gelecek.‘Bir Zamanlar Çukurova’, 61’inci bölümüyle perşembe 20:00’de ATV’de.Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, zirveyi de geri aldı. İlk sezonunda perşembe gecelerinin birinciliğini kimseye bırakmayan BZÇ, geçen hafta yayınlanan 60’ıncı bölümüyle yeniden perşembe gecesinin zirvesinde yer aldı.Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 60’ıncı bölümü, Tüm Kişilerde %16,35 izlenme oranı ve %30,25 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.