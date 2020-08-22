Çukur'un 4. sezonundan nefes kesen tanıtım

Nefes kesen tanıtımda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geldiği anlar yeni sezona olan ilgiyi arttırırken, Arık Böke Erdenet'in "Seni o Çukur'a gömeceğim Yamaç Koçovalı!" sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne seriyor. Aksiyon dolu dövüş sahneleri dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırırken, Mustafa Avkıran'ın canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteri tanıtımda dikkat çekiyor. Yeni sezonda Koçovalı ve Erdenet aileleri arasında yaşanacaklar ise şimdiden merakla bekleniyor.‘Çukur’un heyecan dolu yeni sezonu çok yakında Show TV'de!