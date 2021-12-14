'Çukur'un Akın Koçavalı'sı Burak Dakak gizemli kız arkadaşıyla geccelerde!

Daha önce 'Ezel', 'Benim Adım Gültepe', 'Gülperi' gibi dizilerde rol alan ve son olarak 'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Akın Koçovalı' karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Burak Dakak geçtiğimiz gün Beyoğlu’nda bir mekanda görüntülendi.Yakışıklı oyuncu, mekanın dışında gizemli kız arkadaşı ile dakikalarca hararetli bir şekilde sohbet etti. Sonrasında basın mensuplarını fark eden Burak Dakak, yanındaki arkadaşı ile tekrardan mekana girdi. (Kaynak: milliyet.com.tr)