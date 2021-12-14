Daha önce 'Ezel', 'Benim Adım Gültepe', 'Gülperi' gibi dizilerde rol alan ve son olarak 'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Akın Koçovalı' karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Burak Dakak geçtiğimiz gün Beyoğlu’nda bir mekanda görüntülendi.
Yakışıklı oyuncu, mekanın dışında gizemli kız arkadaşı ile dakikalarca hararetli bir şekilde sohbet etti. Sonrasında basın mensuplarını fark eden Burak Dakak, yanındaki arkadaşı ile tekrardan mekana girdi. (Kaynak: milliyet.com.tr)
'Çukur'un Akın Koçavalı'sı Burak Dakak gizemli kız arkadaşıyla geccelerde!
Son olarak 'Çukur' dizisinde 'Akın Koçovalı' karakterine hayat veren Burak Dakak, geçtiğimiz gün Beyoğlu’nda bir mekanda objektiflere yansıdı. Mekanın dışında gizemli kız arkadaşıyla sohbet eden Dakak, basın mensuplarını fark edince içeri girdi.
14.12.2021 17:53 Magazin