Çukur'un evde çekilen sürpriz bölümü şaşırttı!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur dün akşam evde çekilen, sürprizlerle dolu bölümüyle seyircisiyle tekrar buluştu. Azer ve Karaca tüm engellere rağmen gizli gizli görüşmeye devam etti. Akın, Songül'ü arayarak ona yaklaşmak için bir adım attı. Erdenet meselesinin kapanmadığını öğrenen Vartolu, hapishaneden çıkmak için Yamaç'ı uyardı. Finalde ise Medet, Vartolu'yu arayarak aşık olduğunu söylerken, bu kişinin kim olduğu sorusu merak uyandırdı.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 4.62 izlenme oranı (rating), 8.65 izlenme payı (share), AB'de 4.19 izlenme oranı (rating), 8.19 izlenme payı (share), Total’de ise 6.02 izlenme oranı (rating), 11.35 izlenme payı (share) elde etti. #ÇukurEvde etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 15 dakika, dünyada ise 2 saat TT listesinde kaldı.Cumali ve Selim ile arasını düzeltmek isteyen Yamaç, hapishanedeki Vartolu'yu arayarak yardım istedi. Maçın bile sorunları çözmeye yetmediğini duyan Vartolu, terapiye gitmeleri gerektiğini önerdi. Selim ve Cumali'nin bunu kabul etmeyeceğinden emin olan Yamaç ise doktorundan yardım istedi.Telekonferans ile Koçovalı kardeşler, Psikiyatrist Özgür ile bir araya geldi ancak Yamaç istediği tepkiyi alamadı ve yine kendi bildikleri yöntemlerle sorunlarını çözmeye karar verdiler. Mahalledekiler görüntülü toplantı yaparak yeni düşmanları Arık Böke Erdenet hakkında topladıkları bilgileri konuştular. Kimse bir bilgiye ulaşamazken Medet, atları sevdiğini ve çiftliği olduğunu öğrendi.