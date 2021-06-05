'Çukur'un final bölümünden ilk ön izleme sahnesi...

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar, Çukur'u Amca ile Şahram'ın ele geçirdiği gerçeğiyle yüzleşti. Çukur'dan çıkmak zorunda kalan Koçovalı kardeşler, bir plan yaparak Şahram ve Amca'ya karşı saldırı başlattı. Çukur'a zarar gelmeden Amca'yı ve Şahram'ı tuzağa düşürmek isteyen Yamaç, mahalle dışında Şahram'ın adamlarına saldırmaya başladı. Yamaç'ın oyununu fark eden Şahram ise karşı atağa geçince büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler ile Şahram arasında sert bir çatışma yaşandı. Koçovalıların kaldığı güvenli evin yerini tespit eden Şahram, adamlarına saldırı emrini verdi ve Şahram'ın adamları, Koçovalı kadınlarının bulunduğu eve saldırı düzenledi. Mücadele eden kadınlar, Şahram'ın adamlarından güçlükle kurtularak güvenli evden çıkmayı başardılar. Eve geri dönen Yamaç, Vartolu, Cumali, Medet ve Metin ise gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadılar. Kadınların evde olmadığını gören Yamaç, ailesinin Amca'nın eline düştüğünü düşünerek kendini feda etti ve Cumali Amca'ya teslim oldu. Şahram ise ele geçirdiği Yamaç'ı bir havuza elleri bağlı şekilde atarak ölüme terk etti. Finalde yaşanan bir diğer çarpıcı gelişme de Ayşe'nin, Amca'yı kendi elleriyle boğarak kızının intikamını alması oldu. Tüm bu yaşananların ardından neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen final bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!