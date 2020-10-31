'Çukur'un heyecan dolu yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak. Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!