'Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Koçovalı ailesinden intikam almak isteyen Çağatay, Selim'i bıçakladı. Çağatay'ın ele geçirdiği tapularla birlikte kanlar içinde mahalleye geri dönen Selim, son nefesini Çukur'da verdi. Selim'in ölüm haberi Koçovalı evine adeta ateş düşürürken, babasının ölümüyle yıkılan Akın, gözü dönmüş bir şekilde Erdenetler'e saldırmak için harekete geçti. Yamaç ise Çağatay'ın, Selim'i öldürmesinin ardından Erdenetler'e karşı intikam savaşını açtı. Yamaç'ı, Cengiz'e karşı uyarmak için gelen Efsun, Selim'in öldüğünü öğrenirken Yamaç, Efsun'a "Yamaç Koçovalı geliyor de, saklansınlar!" diyerek açıkça Cengiz ve Çağatay'a mesajını iletmesini söyledi. Eski Yamaç Koçovalı'nın resmen geri döndüğü bölümde intikam için gözünü karartan Yamaç, Çukur'u da bir araya topladı. Yamaç'ın elindeki kozu olan altınları Ogeday'ın bulmasıyla rahatlayan Cengiz'e ise asıl büyük darbe finalde yine Yamaç'tan geldi. Erdenetler'e ait bütün fabrikaları havaya uçuran Yamaç, gücünü bir kez daha gösterdi.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!