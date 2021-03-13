'Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Yamaç, Amca'ya karşı bir şeyler yapmak için harekete geçerken, ikili arasındaki gerilim giderek artmaya başladı. İdris'in beraber iş yaptığı eski bir dostu olan Mazotçu Bilal, Amca'ya karşı Cumali ve Yamaç'tan yardım istedi. Yamaç, yardım teklifini geri çevirmeyerek hemen harekete geçti. Cumali, Yamaç, Medet ve Metin bir araya gelerek, Mazotçu Bilal'den aldıkları bilgiler doğrultusunda neler yapabileceklerini düşünmeye başladılar. Amca'ya saldırmak için plan yapan ekip, bilgi toplamaya başladı. Yamaç, Ayşe'nin yanına giderken, Medet de Vartolu'nun yanına gitti. İkisi de peşinde oldukları bilgilere ulaşmayı başardı. Bölümde Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için girdiği aksiyon ise nefesleri kesti. Efsun'un kaldığı eve giden Yamaç, karşısına çıkan tüm adamların ve Nizam'ın işini tek başına bitirdi. Finalde Efsun ve kızını yanına alan Yamaç, sonunda ailesi ile bir araya gelmeyi başardı.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!