'Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Yamaç, Çukur'u korumak için her şeyi kökünden değiştirecek yeni bir plan yaptı. Yeniden Çukur'un başına geçen Yamaç, mahalleyi beladan uzak tutmak için harekete geçti ve Çukurlular, mahallede bir daha silahların patlamaması için Amca'nın paravan olarak kullandığı yasal işlere el koydular. Cumali Amca'nın fabrikalarına el koyan Yamaç, Çukur'da yaşanacak olan değişikliği mahalledeki tüm gençlerle paylaştı. Çukur, silahları kaldırıp barış ve huzur içinde yaşayacakları yeni bir düzene geçmek için ilk adımını attı. Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken, aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşandı. Yamaç ile Efsun, keyifli anların yaşandığı şık bir düğünle dünyaevine girerken, Akın da davetlilere baba olacağının müjdesini verdi. Koçovalılar, Yamaç ile Efsun'un düğünündeyken Cumali Amca'nın son kozu olan Şahram, Çukur'a girdi. Şahram, gerçekleştirdiği saldırıyla mahalleye korku dolu anlar yaşatırken Koçovalılar, müdahale etmek için harekete geçti. Onları kahveye girmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit ise Şahram tarafından vuruldu. Finalde Koçovalılar ile Şahram'ın karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Cumali Amca ve Koçovalılar arasındaki büyük mücadelede dengelerin nasıl değişeceği de büyük bir merak konusu oldu.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!