Çukur'un sinema filminin çekimleri ertelendi!

Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre çekimlerinin bu ay başlaması planlanan sinema filmi, pandemi riskinin devam etmesi, sinema salonlarıyla ilgili yaşanan endişe ve başrol oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni baba olması nedeniyle önümüzdeki yıla ertelendi.1992 yılında Vartolu'nun Doğu Beyazıt'taki çocukluk günleriyle başlayacak olan Çukur"un sinema filmini, Gökhan Horzum ile Damla Serim beraber kaleme aldı. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken projenin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturacak.