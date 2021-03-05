'Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yamaç ve Efsun'un karşılaşması duygu dolu anlara sahne olurken, Efsun'un gösterdiği beklenmedik tepki herkesi şoke etti. İkili birbirine sarılırken, Efsun bir anda Yamaç'a saldırdı. Yamaç, sert bir tepkiyle karşılaşsa da Efsun'un ve çocuğunun peşini bırakmadı. Yaşadıklarını anlatmak ve çocuğuna kavuşmak için bir kez daha Efsun'un karşısına çıktı. İkilinin yüzleştiği bu dakikalarda Yamaç, kızının adının "Masal" olduğunu öğrendi. Yamaç, hem ailesinde hem de Çukur'da yaşanan değişimin gerçek sebebini aramaya başladı. İdris Koçovalı'nın Çukur'una sadık kalarak Amca'nın tarafına geçmeyen insanlarla birebir görüştü ve Çukur'da gizli kalan gerçeklere şahit oldu. Yaşanan değişimin arkasında neler olduğunu öğrenen Yamaç, Çukur'un uyuşturucu işine bulaştığını da kendi gözleriyle gördü ve tarafını seçerek Çukur'da yeni bir dönem başlatacak ilk adımı attı. Amca'nın karşısında yer almayı seçen Yamaç Koçovalı, bu kararıyla büyük bir savaşın da fitilini ateşledi.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!