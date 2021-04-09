'Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sultan Hanım, Yamaç'ın kızının Çukur'da olduğunu öğrenince, torununu görmek için Yamaç'ın evinin yolunu tuttu. Burada onu karşılayan Efsun, yıllar önce kendisini sokağa atan Sultan Hanım'a aynı sert tepkiyi göstererek evden kovdu. Mazotçu Bilal'e yapılacak baskının başarısız olmasına sinirlenen Amca, Vartolu'ya Yamaç'ın asla pes etmeyeceğini söyleyerek sert bir konuşma yaptı. Yamaç'a bir türlü engel olamayan Vartolu ve Amca arasında gerilim yaşanmaya başladı. Yamaç'ı durdurmak ve Mazotçu Bilal'e yapacakları baskını telafi etmek isteyen Vartolu, harekete geçti ve Bilal'e tuzak kurdu. Yamaç ise işsizliğin pençesindeki Çukurlu gençleri, eğlence mekanlarına tekrar koruma olarak yerleştirmek için harekete geçti. Vartolu, Yamaç'ı bu teklifinden vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. İki kardeş arasında başlayan çatışma, giderek bir savaşa dönüşmeye başladı. Vartolu, Yamaç'ın bu girişimine engel olmaya çalışınca kavga kaçınılmaz oldu. Yamaç ve Vartolu tıpkı yıllar önce olduğu gibi İdris'in kahvesinin önünde yeniden karşı karşıya geldi. Celasun'un Yamaç'a yardım ettiğini öğrenen Amca, cezasını kesmeye karar verdi. Celasun'un açıkça işini bitirmenin doğru hamle olmadığını düşünen Amca, Karaca üzerinden tuzak kurdu. Çukur'dan ayrılmak için yola çıkan Celasun, bir benzin istasyonunda aracında pusuya yatmış gizemli bir adam tarafından öldürüldü. Çukur'un ana karakterlerinden biri olan Celasun, Çukur'a veda etti.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!