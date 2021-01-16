'Çukur'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken, Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar’ın elini kolunu bağlayacak. Vartolu’nun Afganistan’da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan, bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirecek.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!