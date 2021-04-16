Çukur'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Amca'nın Çukur'da yaptığı değişimin ardından eski halinden eser kalmayan Cumali, içindeki ateşi bularak harekete geçti. Cumali Koçovalı'nın yeniden eski haline geri dönüşü büyük heyecan uyandırırdı. Celasun'un hiç aramaması üzerine şüphelenmeye başlayan Karaca ise Celasun'a ait bir ipucunun peşine düştü. Amca'nın adamlarından birinde Celasun'un tespihini gören Karaca, adamı köşeye sıkıştırınca korkunç gerçeği öğrendi. Celasun'un mezarını bulan ve öldüğünü kendi gözleriyle gören Karaca, Amca'dan hesap sormak için harekete geçti. Amca'yı takibe aldığında ise ikinci bir şok yaşadı. Amca ile Kulkan'ı konuşurken gören Karaca, Amca'nın gerçek yüzünü fark etti. Tüm bu yaşananlardan sonra Koçovalı evinde Karaca ile Amca arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Karaca, Amca'dan hesap sorarken ikili arasında kavga başladı. Amca, Karaca'yı kendi elleriyle öldürdü ve izleyenleri acımasız yüzüyle bir kez daha şoke etti. Akın'ın eşi Yasmin'in, Amca'nın Karaca'yı öldürdüğü anlara şahit olması ise dikkat çekti.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!