'Çukur'un yeni bölümünden bir ön izleme daha!

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi. Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı. Tüm bu olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı. Yamaç'ın, Cengiz ve Çağatay'a bir sonraki hamlesi bir külçe altın göndermek olunca tansiyon giderek yükselmeye başladı. Yamaç, Erdenetler'i altınlarını yok etmekle tehdit etti. Çağatay, Yamaç'ın bu hamlesiyle bozguna uğrarken, diğer tarafta Cumali'ye karşı elinde olan büyük kozu kullandı. Çukur'un tapularını tefeci Sermet'ten geri almaya giden Cumali, karşısında Çağatay Erdenet'i görünce şoke oldu. Çağatay Cumali'den, Ogeday'ı öldürmesini isteyince Cumali, saldırı düzenledi. Sultan'ın Yamaç'ı yemeğe davet etmesi ise Koçovalılar'ın evinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Sultan'ın ısrarıyla Cumali, Selim ve Yamaç aynı sofrada buluştu. Gerilim dolu akşamın sonuna Yamaç ve Selim'in yüzleşmesi bölüme damgasını vurdu. Selim'i, Çağatay'ın öldürmek için hedef aldığının ortaya çıktığı final ise Koçovalılar'ı bekleyen felaketin habercisi oldu.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!