'Çukur'un yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Cumali, Efsun'a silahını doğrulttuğu anlarda Yamaç'ın gelmesiyle şok edici gerçeklerle yüzleşti. Efsun'un hamile olduğunu söyleyen Yamaç, Cumali'yi durdurmayı başardı ancak İdris'in katillerinden birinin, Yamaç'ın çocuğuna hamile olması gerçeği Cumali'yi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Yamaç, Çağatay'ın verdiği yeni görev için harekete geçerken karşısında Çukur'u bulunca şoke oldu. Selim ve Çukurlular, silah alışverişi için geldikleri yerde Erdenetler'in saldırısına uğradı. Yamaç, saldırdıkları kişilerin Çukur olduğunu görünce onları korumak için elinden geleni yaptı. Çukurlular'ı saldırıdan sağ salim kurtarmayı başardı ancak silahları ve parayı geri alamadı. Erdenetler'in Çukur'a bir kez daha zarar vermesi üzerine harekete geçen Yamaç, bunun bedelini ödetmek için nefesleri kesen bir hamle yapmaya hazırdı. Murtaza'nın da Yamaç'a yardım etmek istemesi ise herkese büyük sürpriz oldu. Diğer tarafta Çukur da uğradıkları saldırıdan sonra bir çıkar yol ararken Cumali, Erdenetler'den paraları geri alacağını söyledi. Bunun için Aliço'dan yardım isteyen Cumali'ye gizli bir destek Yamaç'tan geldi. Aliço'ya, Cumali'ye iletmesi için bir adres veren Yamaç, böylelikle Erdenetler'in altın taşıyacağı tırın yerini söyledi. Adresi alır almaz harekete geçen Cumali, altın yüklü tıra saldırmak için pusuda beklerken Yamaç da yardıma geldi. Cumali'nin Yamaç'a olan öfkesi aralarında yine gerilime neden olsa da iki kardeşin çıkan çatışmada birbirini kolladığı anlar aralarındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu. Finalde Çağatay Erdenet soyulduklarını öğrenince büyük bir öfke yaşarken, Çukur'un intikamını alan Yamaç'ın keyifli halleri dikkat çekti. Yamaç ve Çağatay arasında yaşanan çekişmede bundan sonra neler olacağı ise büyük merak konusu oldu.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!İşte "Çukur"un 4. Sezon 11. Bölümünden İlk Sahne;