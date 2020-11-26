Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Selim'in Akın'a veda eder gibi konuştuğu sahnede nereye gideceği büyük merak konusu oluyor.
İşte "Çukur"un 4. Sezon 13. Bölümünden İlk Sahne;
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
'Çukur'un yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Selim'in Akın'a veda eder gibi konuştuğu sahnede nereye gideceği büyük merak konusu oluyor.
26.11.2020 20:00 Dizi Galeri