'Çukur'un yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Efsun'un Çukur'da olduğunu bilen ve onu bulmak isteyen Amca, harekete geçti. Amca'nın adamları, Yamaç'ı takip ederek Efsun'un kaldığı yere ulaştılar. Amca, Efsun'u öldürmeyecek dozda zararlı madde verilmesini adamlarına söylerken, Efsun'u tekrar zararlı madde almış halde bulan Yamaç büyük bir üzüntü yaşadı. Diğer yandan her yerde Aliço ve Emmi'yi arayan Yamaç, sonunda onlara ulaşmayı başardı. Çukur'da olanlara artık sabrı giderek taşan Yamaç, Aliço'nun yediği dayağı da görünce öfkesine hakim olamadı. Balıkçı kulübesine giderek burada karşısına çıkan herkesi döven Yamaç, Aliço'nun evine koydukları tüm masa ve sandalyeleri de ateşe verdi. Yamaç, yaptıklarıyla Amca ve Vartolu cephesine açıkça bir kez daha meydan okudu. Amca, Bilal'le olan hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenlerken, bu operasyonun başına Vartolu geçti. Vartolu ve ekibi, baskına giderken yolda saldırıya uğradı. Tuzağı kuran sürpriz isim ise Akın Koçovalı çıktı. Akın, Vartoluların yolunu keserek Amca'nın planını bozarken, finalde ekranlara gelen aksiyon dolu anlar nefesleri kesti. Diğer taraftan uzun süredir tamir etmek için uğraştığı dedesinin arabasını da çalıştırmayı başardı. Amca'ya karşı harekete geçerek kararını veren Akın, yaptığı hamlelerle dedesi İdris Koçovalı'nın yolundan gittiğini gösterdi.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!