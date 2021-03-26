'Çukur'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Uğradığı saldırının sorumlularını öğrenen Amca, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Cumali'nin karşısına çıkan Amca, ona sokakta gezmesinin kendi izniyle olduğunu söylerken, Nedim de Metin'i çocuğu ile tehdit etti. Yamaç'ın yanında olan herkesi cezalandırmak için hamleler yapan Amca, gücünü gösterdi. Metin ve Cumali, Amca sebebiyle geri adım atarken, bu durum Yamaç'ı derinden etkiledi. Olanlar sebebiyle üzülen Yamaç, soluğu dertleşmek için babasının mezarının başında aldı. Amca ile konuşan Vartolu ise Yamaç'ı mücadelesinden vazgeçireceğini söyledi. Bunun üzerine soluğu İdris Koçovalı'nın mezarında alan Vartolu, Yamaç ile burada karşı karşıya geldi. Yamaç'ı babasıyla dertleşirken bulan Vartolu, Amca'nın tarafını tutarak Yamaç'ı üstü kapalı bir şekilde tehdit etti. Yamaç, Vartolu'nun konuşmasına karşı geri adım atmayacağını açıkça ifade ederken, bu durum iki kardeş arasındaki gerilimi artırdı. Yamaç ve Amca arasında yaşanan çekişme, Vartolu ile Yamaç'ı da karşı karşıya getirirken, bundan sonra aralarında neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!