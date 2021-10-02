Cumanın galibi 'Arka Sokaklar'

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 597’inci bölümü Total kategoride 6,13 reyting 17,46 izlenme payı alarak zirvede yer aldı.Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın yer aldığı dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de......