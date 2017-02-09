Cumhurbaşkanı'ndan Kenan Işık açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’nde konuştu. Erdoğan tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık için, "Yurt dışı tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğim” dedi. Erdoğan, "En büyük temennimiz usta sanatçımızın yeniden ekranlara ve sahnelere dönmesidir" diye konuştu.

Magazin - 09 Şubat 2017 12:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık hakkında konuşurken, “Doğrusu kendimi biraz suçlu hissediyorum çünkü yurt dışı tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğim” dedi.



İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



Ehli hünerin kadrini bilmek de büyük bir hünerdir anlayışı ile ödül törenlerine katılmaya özellikle dikkat ediyorum.



Kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Şayet medeniyetimizin ışığını yeniden yükselteceksek bunun yolu her alanda üretmekten, eser ortaya koymaktan geçiyor. Sadece aldık maalesef sadece takip ettik. Kendimiz bir şey üretmedik kendimiz örnek olmadık. İstisnalar vardır ama genel görüntü böyle.



"BU BİR ÖZELEŞTİRİDİR"



Güvenlik önemlidir ama sanatı ihmal ederseniz hedefinize ulaşamazsınız. Ekonomi önemlidir ama kültürü ihmal ederseniz aynı sonucu verir. Bunun için yeni Türkiye’nin inşası sürecinden kültür ve sanata özel önem veriyoruz. Bunun için “milli seferberlik” dedim. Yoksa, “eline silah al sokaklara dökül” bunu hiçbir zaman kastetmedim. Ülkemizin son 14 yıldaki en zayıf halkasını eğitim ve kültür oluşturuyor. Bu bir özeleştiridir.



EN BÜYÜK TEMENNİMİZ USTA SANATÇININ EKRANLARA DÖNMESİ



Sadece belli alanlarda ileri gidilerek medeniyet inkişafı gerçekleştirilemez. Seçilme yaşı 18’e iniyor. Bazıları çoluk çocuğa mı bırakacağız diye ifadeler kullandılar. Bunlar tarih de bilmiyorlar. Dünyayı da bilmiyorlar. Gençlerimizi karar alma mekanizmalarının dışında tutmak hakkaniyetle bağdaşmaz. Halen tedavisi devam eden Kenan Işık ülkemizin tiyatro alanında yetiştirdiği dünya çapında isimlerden. Sanatçımız kazandığı ödüllerle başarısının tesadüf olmadığını göstermiştir. En büyük temennimiz usta sanatçımızın yeniden ekranlara ve sahnelere dönmesidir. Eşi Beril Hanım kendisiyle müşfik bir eş olarak ilgilenmesi tanımlanabilecek bir şey değil.



KİMLER ÖDÜL ALMIŞTI?



Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda; Nesrin SİPAHİ (mûsikî), İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Kurum), Y. Kenan IŞIK (tiyatro), D. Mehmet DOĞAN (yazın), Cahit Koytak (şiir ve çeviri) ödül alan isimler olmuştu.



Kaynak: hurriyet.com.tr

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