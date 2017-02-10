Cumhurbaşkanı'ndan referandum onayı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı. Değişiklik Başbakanlığa gönderildi.Yaşam - 10 Şubat 2017 12:36
Ayrıntılar geliyor...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan
YAŞAM HABERLERİ
- Çanakkale'de yeni bir deprem daha!
- Karnı doyurmak kolay peki ya ruhu?
- YouTube'da 10 saniyelik geçiş dönemi
- Yenilenebilir enerji artıyor
- 200’den fazla doğumsal kalp hastalığı var!
- İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkisi!
- Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
- Ayşe Ersayın hayatını kaybetti
- Kalbin için hareket et!
- Grip Aşısı: Hastalıktan önceki son çıkış