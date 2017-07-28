Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 isme tahliye

"Cumhuriyet Gazetesi Davası" nda mahkeme ara kararını açıkladı: 7 kişi için tahliye

Yaşam - 28 Temmuz 2017 19:42

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Musa Kart ile Turhan Günay'ın tahliyelerini talep etti.



Akın Atalay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Hakan Karasinir, Önder Çelik ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk halinin devamı talep etti. Savcı, Ahmet Şık'ın ise duruşmada yaptığı savunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.



MÜTALAASINI AÇIKLADI



Cumhuriyet Gazetesi davasında sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmanın savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanıklar; Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz ile Musa Kart'ın tutuklulukta geçirdikleri sürenin dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyelerini talep etti. Savcı, tutuklu sanık Turhan Günay'ın ise suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle adli kontrol şartı olmaksızın tahliyesini istedi.



Diğer tutuklu sanıklar; Akın Atalay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Hakan Karasinir, Önder Çelik ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise kuvvetli suç şüphesinin varlığı, adli kontrol ile tahliye edilmeleri durumunda delilleri karartma ihtimallerinin bulunması, tutuklama gerekçesinin henüz ortadan kalkmamış olması, mevcut delil durumu, delillerin tamamının henüz toplanmamış olması, kanunda ön görülen cezaların alt ve üst sınırları, tutuklama tarihi ve tutuklulukta geçen süre ve tüm dosya kapsamına göre tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcı Ahmet Şık hakkında, "Duruşmada yapmış olduğu savunmanın iddiaları yanıtlamaktan uzak olması, esasa ilişkin savunma yapmaktan ısrarla kaçınması, bu kapsamda suç işleme kastının yoğunluğunun dikkate alınarak tutukluluk halinin devamında karar verilmesini" talep etti.





AHMET ŞIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA TALEBİ



Savcı Bölükbaşı ayrıca, Ahmet Şık'ın, "savunmaya ilişkin olmayan, devleti ve yargı organları ile yargı görevi yapanlara yönelik yapmış olduğu beyanlarla ilgili suç unsuru bulunup bulunmadığı açısından değerlendirme yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını" talep etti. Savcı tutuksuz sanıklardan Bülent Yener'in ise duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.



Kaynak:DHA

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