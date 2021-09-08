Cüneyt Arkın'a sürpriz doğum günü ziyareti!

Oyuncu Tolga Yüce, 84. yaşına girecek olan Cüneyt Arkın'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Usta oyuncunun doğum gününü kutlayan Yüce, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "İyi ki doğdun büyük usta, iyi ki dokundun hayatlarımıza... Seni çok seviyoruz, hayatımıza bıraktığın güzel izler için sana minnettarız" dedi.Kara Murat" ve "Battal Gazi" gibi çok bilinen rollerle bir dönemin efsanesi haline gelen ve sayısız filmde oynayarak Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın , doğum günü olan 8 Eylül'de 84. yaşına girmeye hazırlanıyor.Ünlü sanatçı Tolga Yüce, Cüneyt Arkın'ın yeni yaşını evini ziyaret ederek sürpriz bir doğum günü ile kutladı. Usta oyuncu ile birlikte sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yüce, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.