Cüneyt Artık canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: "Yüreğim yanıyor.."

Fatma Girik'in ölümünün ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Ntv’de canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, gözyaşlarına hakim olamadı:
"İnanamıyorum, bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden... Ne kadar iyiydi o... Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gitti... Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki..."
Cüneyt Artık canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: "Yüreğim yanıyor.."
NTV canlı yayının bağlanan Cüney tArkın , gözyaşları içinde Fatma Girik’i anlattı. Girik’le beraber sayısız filme imza attıklarını söyleyen Arkın ‘‘Benim parçam gitti, hatırlarım gitti’’ diyerek ağladı.
24.01.2022 11:30 Magazin