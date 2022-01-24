Cüneyt Artık canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: "Yüreğim yanıyor.."

Fatma Girik'in ölümünün ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Ntv’de canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, gözyaşlarına hakim olamadı:"İnanamıyorum, bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden... Ne kadar iyiydi o... Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gitti... Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki..."