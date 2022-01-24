Cüneyt Artık canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: "Yüreğim yanıyor.."

NTV canlı yayının bağlanan Cüney tArkın , gözyaşları içinde Fatma Girik’i anlattı. Girik’le beraber sayısız filme imza attıklarını söyleyen Arkın ‘‘Benim parçam gitti, hatırlarım gitti’’ diyerek ağladı.

24.01.2022 11:30 Magazin

Cüneyt Artık canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: "Yüreğim yanıyor.." Fatma Girik'in ölümünün ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Ntv’de canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, gözyaşlarına hakim olamadı:

"İnanamıyorum, bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden... Ne kadar iyiydi o... Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gitti... Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki..."

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