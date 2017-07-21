"Çuval" Ibiza'ya gidiyor

Başarılı çalışmaları ile adlarından söz ettiren DJ Yalçın Aşan ve Nil Özalp geçtiğimiz günlerde yayınladıkları "Çuval" ile son dönemin en çok dinlenen şarkılarından birisine imza attılar...

Müzik - 21 Temmuz 2017 15:14
"Çuval" Ibiza'ya gidiyor
Bir araya geldikleri bu projede yakaladıkları enerjinin kısa sürede dinleyicileri de sardığını dile getiren ikili konser maratonuna da son hız devam ediyor...

"Çuval"ın etkisi Türkiye sınırlarını kısa zamanda aştı ve ilk sınır ötesi konser teklifini Ibiza'dan aldı. Ağustos ayında Ibiza yolcusu olacak olan DJ Yalçın Aşan ve Nil Özalp özel bir repertuar hazırladıklarınıda dile getirdiler...
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