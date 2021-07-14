Da Poet’ten yeni klip: “Dipsomani”

Sözü Da Poet, müziği Da Poet ve Savai, düzenlemesi ise Da Poet ile Barış Demirel imzası taşıyan “Dipsomani” şarkısını kliplendiren sanatçı, bu klipte de yönetmen Ali Demirel ile çalıştı.Da Poet’in 2011 yılında yayınladığı “Poetika” albümünden on yıl sonra ilk solo albümü olan ve featuringleriyle de dikkat çeken albümün sevilen şarkılarından “Dipsomani”nin klibi yenilikçi yapısıyla da dikkat çekecek.Oyuncu ve koreograf Emre Yıldızlar’ın performansıyla da adından söz ettirecek “Dipsomani” şarkısının klibi Sony Music Türkiye youtube kanalında yayında.