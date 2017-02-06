Daçka, Banvit’e de yenildi

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Ligi’nde 17. hafta maçında sahasında Banvit’e yenildi: 70-76. Bu aynı zamanda Daçka’nın üst üste 5’inci yenilgisi oldu.

Basketbol - 06 Şubat 2017 14:47

Darüşşafaka Doğuş maça Wanamaker, Bertans, Birkan, Harangody ve Zizic ilk 5’iyle çıktı; konuk Banvit’in ilk 5’i ise Theodore, Chappell, Orelik, Muric ve Vidmar’dan oluştu. Konuk Banvit, Theodore’un devreye girmesiyle Banvit 9. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 14-22. Ancak Daçka, 8 sayılık bir seriyle bitirip çeyrek sonunda farkı bire indirdi: 21-22.



İkinci çeyreğe de iyi başlayan Banvit oldu ve hızlı hücumlarla 14. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 23-35. Daçka savunmayı sertleştirip hücumda da ısrarla çembere gidince iki buçuk dakikada 9-0’lık bir seri yakaladı ve Mehmet’in basket faulüyle de farkı 3 sayıya indirdi: 32-35. Theodore’la yeniden bir hamle yapan Banvit soyunma odasına 37-45 üstünlükle girdi.



DAÇKA YETİŞEMEDİ

Daçka üçüncü çeyreğin başında farkı 4’e indirse de (43-47) Banvit boyalı alanda Vidmar’ı iyi kullanıp farkı tekrar açtı ve 23. dakikayı 43-51 önde geçti. Daçka hücumda bir türlü verimli şut kullanamayınca rakibinin farkı açmasına engel olamadı ve çeyreği de 52-64 geride kapadı.



Son çeyreğe Banvit iki üçlükle başlayıp farkı 17 sayıya çıkardı: 52-69. Daçka savunmayı sertleştirip üst üste 3’lükler bulunca 2.5 dakika kala rakibine 9 sayı kadar yaklaştı: 64-73. Furkan’ın arta arda iki hücum ribaundu sonrası smacıyla fark 5’e indi: 68-73 Okben’in ikiliği sonrası skor 70-73’e geldi. Ancak Banvit maçın bitimine 4.9 saniye kala Orelik’in üçlüğüyle skoru belirledi: 70-76.



MAÇTAN NOTLAR

Darüşşafaka Doğuş BSL’deki 17. maçında 6’ncı yenilgisini aldı. Bu, Daçka’nın sahasındaki ikinci yenilgisi oldu.

Daçka’da sakatlıkları süren Slaughter, Wilbekin ve Semih Banvit karşısında forma giymedi.



Darüşşafaka Doğuş bu maçta ribauntlarda sıkıntı çekti. Daçka rakibine 13 hücum ribaundu verirken toplam ribauntlarda 30-38 geride kaldı.



Daçka’da Wanamaker 20 sayı, 4 ribaunt ve 5 asistle takımının en etkili oyuncusu oldu.



Daçka’da Moerman eski takımına karşı 23 dakikada 8 sayı ve 3 ribauntla mücadele etti.



Darüşşafaka Doğuş’ta sakatlıkları yedek oyuncu katkısını da düşürdü: Daçka yedekleri bu akşam 22 sayı ve 15 ribauntluk katkı verirken Banvit ise yedeklerinden 25 sayı ve 16 ribauntluk katkı aldı.



Banvit maç boyunca serbest atış çizgisinde sıkıntı çekti ve 19 atışın 11’ini kaçırdı.

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