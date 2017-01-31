Daçka, Bursa'da farklı mağlup

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Ligi’nin ikinci yarısına Bursa deplasmanındaki Tofaş yenilgisiyle başladı: 83-66. Maç boyunca şut ritmini bulamayan Daçka Wanamaker ve Moerman dışında diğer oyunculardan skor katkısı alamayınca yenilmekten kurtulamadı.

Basketbol - 31 Ocak 2017 11:36

Maça Tofaş, Barış, Crocker, Mejia, Copeland ve Kaya; Darüşşafaka Doğuş ise Wanamaker, Bertans, Clyburn, Moerman, Zizic ilk beşleriyle başladı. Daçka ilk 4 dakikayı tamamı Moerman’dan gelen sayılarla 4-10 üstün geçti. Tofaş çabuk toparlandı: Önce Kaya’nın sayıları sonra da arka arkaya üçlüklerle yanıt verdi ve çeyreği de 24-14 önde geçti. Tofaş ikinci çeyreğe de 8-0’lık bir seriyle başlayıp 12. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 32-14. Alan savunmasına karşı hücumda zorlanan Daçka son iki dakikada biraz kıpırdandı ve Wanamaker’ın üçlüğüyle devre arasına girerken farkı 11’e indirdi: 48-37



DAÇKA RİTMİNİ BULAMADI

Daçka ikinci yarıda da hücum ritmini bir türlü bulamadı. Buna karşılık Tofaş, Micic’in önderliğinde yüksek yüzdeli hücum etmeyi sürdürdü ve Daçka’nın yaklaşmasına izin vermedi hatta son dakika içinde farkı daha da açarak son çeyreğe girdi: 68-50.



Son çeyrekte ise Crocker ve Micic’le sayılar bulmaya devam eden Tofaş üstünlüğünü korudu ve maçtan da 17 sayı farkla 83-66 galip geldi.

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