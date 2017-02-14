Daçka, Gaziantep'te zorlandı ama kazandı

Basketbol - 14 Şubat 2017 11:25

Maça Gaziantep Cherry, Rautins, Altan, Haislip ve Jefferson; Darüşşafaka Doğuş ise Wanamaker, Bertans, Anderson, Clyburn, Zizic ilk beşiyle başladı. Daçka üst üste top kayıpları yapınca bir türlü hücum ritmini bulamadı. Buna karşılık ev sahibi içeriden Jefferson, dışarıdan da Rautins’le sayılar bulup ilk çeyreği 25-20 önde geçti. İkinci çeyreğe savunmayı sertleştirerek başlayan Daçka hücumda da 7-2’lik bir seriyle 14. dakikada skoru 27-27’de eşitledi. Gaziantep yeniden yüksek yüzdeli 3’lükleri bularak 17. dakikada 39-34’lük bir avantaj elde etti ve devreyi 48-47 önde kapadı.WANAMAKER-ZIZIC İŞBİRLİĞİİkinci yarıya Wanamaker’ın asistleri ve Zizic’in sayılarıyla başlayan Daçka Anderson’ın art arda iki üçlüğüyle de 26. dakikada 6 sayılık bir fark yakaladı: 54-60. Gaziantep Basketbol kısa sürede toparlanıp öne geçse de kaptan Ender’in üçlüğüyle Daçka son çeyreğe 67-69 önde girdi.Son çeyrekte Darüşafaka Doğuş skor üstünlüğünü elinde tuttu ve bitime dört dakika kala farkı yeniden 6 sayıya çıkardı: 76-82. Ancak ev sahibi teslim olmadı ve bitime 1 dakika 6 saniye kala Rautins’in üçlüğüyle skoru eşitledi: 85-85. 59 saniye kala Wanamaker’ın orta mesafe şutu Daçka’yı 85-87 öne geçirdi. Bitime 3 saniye kala turnikesi çemberden sakip çıkınca Daçka deplasmandan 85-89’luk galibiyetle döndü.Darüşşafaka Doğuş böylece BSL’deki 18. maçında 12. galibiyetini aldı. Daçka BSL’de 3 maç aradan sonra ilk galibiyetini almış oldu.Daçka’da sakatlıkları süren Slaughter ve Wilbekin ile koç tercihiyle yedek kalan Harangody forma giymedi.Daçka’da Brad Wanamaker, Gaziantep deplasmanında 36 dakika oyunda kaldı, 22 sayı üretti ve 6 ribaunt aldı. Ayrıca 11asistle oynadı ve kendi BSL rekorunu kırdı.Darüşşafaka Doğuş’ta kaptan Ender Arslan 501. BSL maçında 5 sayı ve 1 asistle oynadı.Daçka’da Ante Zizic 28 dakikada 19 sayı ve 6 ribauntla takımının en etkili oyuncularından biriydi.Daçka maç boyunca 30 kez serbest atış çizgisine gitti ve buradan 24 sayı çıkardı. Wanamaker 7’de 7 isabetle oynadı.Gaziantep Basketbol maç boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden 22’de 11 isabetle oynayarak hep maçın içinde kalmayı başardı. Andy Rautins ise 10’da 6 üçlükle toplam 24 sayı üretti.Maç boyunca iki takım da 21’er asist yaparken top kayıplarını minimumda tutmayı başardı: Gaziantep Basketbol (6), Darüşşafaka Doğuş (8).