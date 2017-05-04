Daçka ikinci yarıda coştu!

Basketbol - 04 Mayıs 2017 10:56

Darüşşafaka Doğuş,Spor Toto Basketbol Ligi’nin 28’inci haftasında sahasında Galatasaray Odeabank’ı 78-69 mağlup etti. İkinci yarıda özellikle Bertans ve Furkan’ın etkili oyunuyla rakibine 44-28 üstünlük sağlayan Daçka BSL’de üst üste yedinci galibiyetini aldı.Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker, Anderson, Okben, Clybrun ve Zizic; konuk Galatasaray Odeabank ise Sinan, Göksenin, Micov, Daye ve Ege ilk 5’leriyle sahayaçıktı. Galatasaray Sinan ve Micov’un sayılarıyla dördüncü dakikayı 8-12 önde geçti. Darüşşafaka Doğuş hücumda boyalı alanda bir türlü etkili olamayınca Galatasaray, Daye’in sayılarıyla çeyreği 14-22 önde bitirdi.Galatasaray ikinci çeyreğe de iyi başladı ve 1.5 dakika içinde Micov ve Diebler’ın sayılarıyla farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 14-27. Daçka ise Galatasaray uzunlarının erken faul problemine girmesini iyideğerlendirdi ve Zizic-Moerman ikilisinin sayılarıyla rakibine yaklaştı. Devre sonunda skor Galatasaray lehine 34-41 oldu.Daçka ikinci yarıya daha istekli ve hırslı girdi. Zizic’in hem savunmada hem hücumda Galatasaray uzunlarına büyük üstünlük kurdu. Ancak asıl önemli faktör Leton gard Bertans’ın hücumdaki katkısı oldu. Onun özellikle penetre sonrası sayılarına Wanamaker da eşlik edince Daçka önce 25. dakikada rakibini yakaladı: 45-45, sonra da üçüncü çeyreği 59-56 önde kapadı.Daçka, son çeyrekte de kaldığı yerden devam etti: Bertans’ın yanına Furkan’ın savunmadaki gayreti de eklenince 33’üncü dakikada fark 8 sayıya çıktı: 66-58. Galatasaray başantrenörü Ergin Ataman’ın oyundan atılmasından sonra Daçka oyunun kontrolünü iyice eline aldı. Furkan’ın üst üste iki smacıyla Darüşşafaka Doğuş 37’nci dakikada 13 sayılık bir üstünlük yakaladı: 76-63. Son üç dakikada Galatasaray’ın çabaları sonuç vermeyince ev sahibi sahadan 78-69’luk üstünlükle ayrıldı.•Darüşşafaka Doğuş bu sonuçla BSL’de üst üste yedinci galibiyetini aldı. Daçka bu sezon Galatasaray’la yaptığı beşinci maçta ise üçüncü galibiyetini aldı.•Daçka’da kaptan Ender 13 Mart’taki Beşiktaş maçından beri ilk kez forma giydi. Ender Arslan, 15 Mart’ta antrenman sırasında kasığından sakatlanmıştı.•Buna karşılık pazartesi günü antrenmanda hafif bir sakatlık geçiren Wilbekin, Galatasaray maçında tedbir amaçlı dinlendirildi. Daçka’da Harangody de yabancı sınırına takılan bir diğer oyuncu oldu. Oğuz Savaş da yine sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.•Darüşşafaka Doğuş’un yedekleri maçın kaderini belirledi. Daçka yedekleri 40 sayı ve 19 ribaunt üretirken Galatasaray yedekleri sadece 11 sayı ve 6 ribaunt üretebildi.•Daçka’nın ikinci yarıdaki savunması galibiyetin anahtarı oldu: Daçka rakibini ikinci yarıda 8/32 şutla 28 sayıda tuttu ve kazanmasını bildi.•Daçka’nın iki pivotu da çok etkiliydi:Zizicson haftalardaki formunu sürdürdü ve 18 dakikada, 12 sayı atıp 7 ribaunt alarak ve 3 blokla oynadı. Furkan ise sadece 16 dakika oynadı ve 11 sayı-9 ribauntla double-double’ı son anda kaçırdı.•Daarüşşafaka Doğuş’ta Bertans bu sezon BSL’deki en etkili maçını oynadı. Leton gard yalnızca 19 dakikada 19 sayı, 2 ribaunt ve bir top çalmayla takımını ateşleyen oyuncu•Galatasaray başantrenörü Ergin Ataman son çeyreğin bitimine 5 dakika 50 saniye kala ikinci teknik faulünü alarak maçtan diskalifiye oldu.