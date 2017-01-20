Daçka, Kazan’a da geçit vermedi!

Darüşşafaka Doğuş, sahasında kazanma alışkanlığını sürdürdü Turkish Airlines Euroleague’nin 18. haftasında özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla Unics Kazan’ı 71-64 mağlup etti. Wanamaker ve Moerman hücumda etkili olurken Clyburn de rakibin en skorer oyuncusu Langford’u iyi savunarak sonuçta belirleyici oldu.

Basketbol - 20 Ocak 2017 23:41

Maça Daçka, Wanamaker, Anderson, Clyburn, Moerman ve Zizic ilk 5’iyle başladı. Konuk Unics’in ilk 5’i ise Stoll, Clarke, Langford, Kaymakoğlu, Parahuski’den oluştu. Daçka maça hızlı başladı. Moerman ve Wanamaker’ın yüksek yüzdeli hücumlarının yanında Langford’u sert savunmayla iyi durdurdan Daçka 6’ncı dakikayı 15-7, 8’inci dakikayı 23-11 önde geçti. Darüşşafaka Doğuş ilk çeyreği de 23-17 üstün geçti.



İkinci çeyreğin ilk iki dakikasında kısa süreli bir bocalama geçiren Daçka savunma sertliğini bırakmayınca skor üstünlüğünü kaptırmadı ve 14. dakikada Clybrun’ün hızlı hücum sonrası smacıyla farkı tekrar 8’e çıkardı: 28-20. Ancak Unics oyunun temposunu düşürüp boyalı alan savunmasını da sertleştirince 19. dakikada 31-33 öne geçti. Unics, devreyi 33-34 önde bitirdi.



KİLİDİ SON ÇEYREKTE ÇÖZDÜLER

İkinci yarıya Daçka penetrelerle boyalı alanı kullanarak başladı ve 6-1’lik seriyle 39-35 öne geçti. 25. dakikada Clyburn’ün iki spektaküler turnikesiyle Darüşşafaka Doğuş 47-39’luk üstünlük sağladı. Unics yine maçı bırakmadı ve 2.5 dakikada yakaladığı seriyi Stoll’un üçlüğüyle sonlandırıp tekrar eşitliği yakaladı: 47-47. Unics, Langford’un üçlüğüyle 3 sayılık üstünlük yakalasa da Wanamaker’ın son saniye turnikesiyle Daçka farkı bire indirdi: 51-52.



Daçka son çeyreğe sahanın her iki yönünde de agresif başladı. Rakibini üst üste top kayıplarına zorlayan Daçka hücumda da ısrarla boyalı alanı zorlayınca 16-5’llik bir seri yakalayarak 35. dakikada 10 sayılık bir farkla öne geçti: 67-57. Daçka, Zizic’in basketiyle de son iki dakikaya 71-62 önde girdi ve maçı da 71-64 kazandı.

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