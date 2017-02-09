Daçka'nın konuğu Fenerbahçe

Darüşşafaka Doğuş, Euroleague’in 22. haftasında yarın akşam sahasında bir diğer Türk takımı Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Euroleague’de son üç haftada sırasıyla Anadolu Efes, Zalgiris ve Milano’ya yenilen Daçka playoff’a kalma şansını sürdürebilmek için sahasındaki bu zorlu maçtan galip ayrılmak istiyor. Daçka’da tedavileri süren Slaughter ve Wilbekin dışında eksik oyuncu yok.

Basketbol - 09 Şubat 2017 16:31

Sezonun 13. haftasında Darüşşafaka Doğuş rakibini deplasmandaki maçta 71-64 mağlup ederek prestijli bir galibiyet almıştı. 22 sayı atarak o maçın iki kahramanından biri olan Scottie Wilbekin yarın akşam forma giyemeyecek. Buna karşılık diğer Amerikalı guard Wanamaker çok formda: Son 6 maçta 19 sayı, 6.2 asist ve 3.7 ortalamalarıyla oynuyor. Daçka’nın Amerikalı forveti Clyburn ise el bileğindeki sakatlığı atlattı ve bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor.



İki takım bu sezon Euroleague dışında iki kez daha karşılaştı. Sezon öncesi Zadar Doğuş turnuvası finalinde galip gelen taraf 75-65’lik skorla Daçka olmuştu. Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında ise Fenerbahçe rakibini deplasmanda bir sayı farkla 79-78 mağlup etmişti.



Darüşşafaka Doğuş – Fenerbahçe

Euroleague 22. hafta maçı – 10 Şubat 2017 Cuma / 20:00 (Volkswagen Arena)

Yayıncı: beinSports 3

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