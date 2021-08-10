“Daha cesurunu giyeceğim” diyen Hande Yener yeni tarzıyla dikkat çekti

Hande Yener, geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkmıştı. Hande Yener gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.Hande Yener, bu akşam düzenlenen ‘Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’ töreninde 'En iyi kadın şarkıcı' ödülünü aldı. Sahneye cesur bir kıyafetle çıkan Yener, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.48 yaşındaki ünlü şarkıcı ödül töreninden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.